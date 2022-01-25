瑞普萊坊總經理劉美華25日傍晚表示，金牛年即將封關，中國人壽看好台中產業聚落完整、人力資源充沛、陸海空交通等優勢，以及近期台積電加碼1兆元投資先進製程所帶來的無窮商機，封關前完成台中市七期重劃區市政路的「豐邑市政核心」大樓投資案，總交易金額達120.5億元，意義非凡。

劉美華表示，「豐邑A8市政核心」大樓總面積約2.35萬坪，面60米市政路，立地條件絕佳，地上38層樓、地下七層，2015年完工，再加上產品規劃、設備配置、物業管理完全比照台北市頂級辦公室規格，因此深受外商及科技業主喜愛，無論租金表現及進駐率，都在區域水準之上。

瑞普萊坊表示，該大樓目前超過四分之一的租客，來自科技業，亦有國內四大會計師事務所及金融機構，市場指名度、詢問度最高。

負責代理業務的瑞普萊坊總經理劉美華表示，無論是當下最夯的智慧機械、航太科技、半導體產業鏈、面板業，到製鞋、自行車業，台中不但是全台製造業發展的縮影，更是全球隱形冠軍的故鄉、台灣產業的先行指標，因此在2018年三大投資方案推動下，台中成為台灣房市的當紅炸子雞，2021年土地交易超過852億元，占全台24％，遠超過第二名台北市的547億元。

劉美華強調，土地是房地產的原料，前期指標大熱就是象徵台中市場前景大好。目前全台新商辦供給嚴重缺貨，再加上屋主惜售，預估各縣市最高等級的商業辦公室需求未來會隨著史上最大投資台灣潮流的趨勢增強、供應鏈陸續到位，投資價值水漲船高，而台中商辦更是投資的重中之重。