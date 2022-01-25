聯發科(2454)法說將在27日登場，美系外資點出5大關注焦點，也認為面對高通的競爭，「這不令人感到擔憂」，看好聯發科今年全年毛利率將靠攏50%，維持聯發科目標價1320元、評等維持加碼。

美系外資表示，根據日前的調查顯示，大陸1月初智慧型手機通路的庫存呈現高水位，顯示5G高端智慧機需求疲軟，據悉，聯發科也取消部分台積電第二季的5奈米晶圓產能，不過，有鑑於聯發科先前就已經針對其產品進行調漲，故即使有出貨短缺狀況，仍預計聯發科第一季營收季增落在5%。

美系外資表示，預估今年大陸智慧型手機出貨量和去年持平，但全球5G智慧機出貨量應落在7.5億支，年成長4~5成， 顯示5G滲透率的提升是來自於其他新興市場，但也意味著晶片共應商需要更多的產能支援，但恐集中在入門5G機款。

美系外資表示，看好聯發科今年在WiFi 6出貨量將翻倍，這意味著更高的WiFi產品ASP貢獻，且目前WiFi7產品已準備好進行客戶測試，這將有利於聯發科毛利率進一步提高至接近50%，預計聯發科今年全年毛利率可望落在全48~50%。維持聯發科目標價1320元、評等維持加碼。

且面對高通的競爭，美系外資卻認為，「這不令人感到擔憂」，由於高通現在使用與聯發科相同的晶圓代工廠，即台積電，成本結構應該相似，且聯發科計劃推出具有毫米波功能天璣9000 Pro以鞏固其在旗艦產品中的地位，以應對美國智慧手機終端市場。美系外資也點出27日聯發科法說關注5焦點，包括5G產品布局和3奈米時間表、微軟Windows on ARM(安謀)CPU的進展、元宇宙相關、長期營收複合成長率和毛利率趨勢、以及行業競爭狀況。