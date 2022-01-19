美股重挫，台股加權指數19日開在18275.18點，台積電（2330）開在652元，大跌10元，跌破台積電法說會前的價位，惟遊戲股、塑化股及防疫概念股逆勢上揚，多頭火種仍在，台股早盤下跌逾百點，暫時仍守住月線。

美股18日下跌，美國十年公債殖利率創下兩年新高至1.87％，引發科技股的賣壓；高盛財報不如預期，也拖累金融股表現。

道瓊工業平均指數1月18日終場下跌1.51％（543.34點）、收35368.47點。

那斯達克指數下跌2.60％（386.86點）、收14506.90點。費城半導體指數下跌4.44％（173.37點）、收3727.24點。

中信投顧指出，在美股走勢多空不定壓力下，台股近期仍扭轉頹勢，重回上升趨勢，且指數一度逼近歷史高點，顯示盤勢氛圍仍有利多方伺機點火操作，倘若後續美股未見崩跌攪局，台股挑戰歷史高點的可能性，原本還不小。

惟美股再現重挫，台股19日恐有再次回測月線壓力對於短打已見獲利標的宜適時落袋，並適時加快換股動作，後續觀盤重點可留意聯發科（2454）舉行法說，能否接棒台積電演出，台股月線支撐力道以及OTC季線攻防。