美股科技股周一強拉尾盤，台積電美國存託憑證（ADR）收漲1.15%，但美股本周一大幅震盪令賣壓湧現，台積電(2330)今日跳空開低，最低大跌11元至642元，再度回測月線。目前月線約在646.8元，外資周一則反手買超4882張，帶動台積電周一強漲收高至653元。

美國國務院宣布俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，東歐地緣政治緊張局勢急升，華爾街股市盤中重挫，但尾盤急拉收高，那斯達克指數漲86.21點或0.63%，收在13855.13點，盤中曾重挫4.9%。費城半導體指數上漲45.2點或1.31%，收在3479.9點。台積電美國存託憑證（ADR）收漲1.15%。

台積電上周五（21日）在台股失守月線關卡，本周一則是開低走高，周一早盤最低跌4元為637元，但盤中急拉強漲，回到月線之上，收盤漲12元至653元，並拉抬台股周一收高且守住季線，台積電今日開低回測月線支撐，台股也回探季線。

台積公司在本月13日下午舉行法說會釋出樂觀的展望，激勵台積電ADR在14日於美股創下145美元歷史新高價。上周一台積電ADR雖收盤創新高，但盤中未再創高，台積電ADR並自上周二起連日下跌，上周五呈現連續第四天收黑K線，本周一則拉出長下影線並收高。

台積電在台股表現方面，17日創下688元新天價，但自上周二起連日下跌，上周五跌10元收在641元，跌落月線之下，本周一收高至653元，今日開低，目前跌8元至645元，暫失守月線。

台積電基本面亮麗，本季展望樂觀，第一季營運表現將淡季不淡，公司預估本季營收約166億至172億美元，可望季增約7.4%，並續創單季歷史新高。

台積公司對今年看法亦樂觀，預估全年美元營收將成長25%至29%，營運也將續創新高。