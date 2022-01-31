今天是2022年1月最後一個交易日，在市場擔憂聯準會（Fed）加速升息、通膨和供應鏈問題未解等三大黑天鵝衝擊下，道瓊與標普500指數都創下2020年3月新冠疫情爆發、引發股市動盪以來最慘的1個月，而那斯達克指數今年來暴跌12%，恐迎來金融海嘯2008年10月以來最糟糕的1個月。

CNBC報導，為應對美國史上空前的高通膨率，上周Fed主席鮑爾展現更為鷹派態度，表明已準備好在3月15～16日的會期啟動升息，為3年多來首次升息，且不排除每次會議都有升息的可能。從利率期貨盤顯示，今年Fed基準利率將調升5碼。

從美股各大指數來看，那斯達克指數今年來重挫12%，較去年11月收盤價下跌約15％，那指跌跌不休，恐迎來金融海嘯2008年10月以來最糟糕的1個月，也是開年以來最崩壞的第1個月。

道瓊指數與標普500指數在1月分別下跌4.4%、7%，儘管道指跌幅相對較輕，但兩大指數都面臨2020年3月新冠爆發以來最淒慘的1個月。此外，小型股為主的羅素2000指數正處於熊市中。

今年1月全球股市慘淡，背後三大兇手包括投資人擔憂高通膨、供應鏈問題與聯準會加速升息等。受到三大利空襲，拖累美股各大指數持續向下修正。

本周值得關注的重量級企業財報有Alphabet（google母公司）、星巴克和亞馬遜等。FactSet數據顯示，已有三分之一標普500企業公布去年第4季財報，其中77%公司獲利優於華爾街預期。

截至台北時間31日中午12點50分，道指期貨上漲48.5點（或0.14%）至34774點；S&P 500期指上漲8.8點（或0.2%）至4440點；那斯達克100指數期貨上漲48.6點（或0.34%）至14503點。

至於10年期美國公債殖利率小漲0.61%，來到1.791%。