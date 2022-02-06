烏克蘭戰雲密布，國際金融市場由原油期貨表態大衝刺，聯準會鷹派聲量放大恐作出升息7次的驚人可能，黃金價格同一時間近乎不動，1/28跌至短期新低的1793.1美元/盎司，2/4僅略回神到1809.04美元/盎司。

黃金1809.04美元/盎司的價位一點都不神氣，極為接近3個月均價、即單季的平均價位1807.04美元，也在年均價1795.9美元上方一點點。這代表投資人一年來持有黃金部位的可能回報率約0.72％，大概就是和新台幣定存1年期一樣的利息報酬。

外匯顧問業OANDA分析師莫亞（Edward Moya）指出，看數據作決策的美國聯準會近來的收緊政策更加激進，市場預期聯準會2022年的升息預期範圍，從3～7次的升息可能調整為至少4～7次，這般的預期飆升之後，金價更見受挫。

莫亞分析，金價對此的下意識反應是跌破1800美元的水平。1800美元對黃金來說是關鍵價位，如果金價往下再跌破1780美元，情況可能會變得危險，價格可能會看到向1700美元，這是多方的賣價低線，會觸動賣盤貫出。

富蘭克林證券投顧表示，烏克蘭緊張局勢升溫、葉門胡塞叛軍動作頻頻，地緣政治風險進一步影響原油供給，黃金一度因避險買盤而攀升至1850美元/盎司，但聯準會的鷹派立場連帶拖累黃金回吐早前的漲勢，一下就跌破了1800美元/盎司大關。

OANDA估測，黃金價格目前最好的情況是「繼續在略高於1800美元水平附近徘徊，這對黃金多頭來說將是非常積極。然而，對於已配置黃金部位的投資人來說，這個價位恐將持續面對「零息」的黃金投報率了。