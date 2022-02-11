光寶科宣布，2022年再度入選國際永續評比機構標準普爾「永續年鑑」（The Sustainability Yearbook），並於全球電腦、電腦周邊和辦公室電子產品業（Computers & Peripherals and Office Electronics）獲得銀級獎，光寶也於CDP最新公布的「碳揭露供應鏈議合評價」（SER）中再度受評為「Leaderboard」最高評等。 2021年光寶與供應鏈合作研發海廢回收塑料LGS-7505，得到溯源與性能雙認證，也針對供應商製程推動「節能輔導計畫」，結合外部資源協助供應商夥伴進行減碳健檢，共提出77項具體改善方案，總節電潛力達1093萬度，同時推動「永續供應鏈綠色轉型專案」，邀請供應鏈成員共同進行組織型溫室氣體排放與產品碳足跡盤查，持續精進供應鏈碳管理。除了節能減碳，光寶更重視工作者的作業環境安全與尊嚴，2021年光寶針對供應鏈永續稽核與風險管理工具進行整體優化調整，委請外部第三方單位加入，針對RBA及人權等關鍵議題進行供應商現場稽核與自評，確保供應鏈夥伴充分落實企業社會責任。