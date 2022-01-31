土耳其總統艾爾段。（達志影像/shutterstock）

土耳其貨幣里拉去年以來狂貶，通膨率不斷攀升，國家統計局長丁瑟（Sait Erdal Dincer）表示去年12月通貨通膨率高達36.1%，創下19年來新高，他說了這番實話，卻引發朝野震怒，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一怒一下將丁瑟拔官。之後艾爾段再度強調，未來將進一步降息，通膨率才會跟著下降，但他反其道而行的做法，並非正統貨幣政策觀點。

土國總統艾爾段堅持反對升息，甚至認為「高利率是引發高通膨的元兇」，跟全球各國以升息來抑制通膨手段背道而馳。艾爾段無視高通膨，不斷插手干預貨幣政策，更連續炒掉三位央行總裁，任命聽話的Sahap Kavcioglu接手央行總裁。

去年最後幾個月，儘管當時通膨率已接近20%，但艾爾段下令，自去年9月起連續4波降息，利率大砍500個基點（20碼），引發土耳其貨幣空前崩跌，里拉匯價於3個月內腰斬一半，反而更助漲通膨飆升。

在總統艾爾段逆勢操作下，去年土耳其12月通膨率高達36.08%，創2002年9月以來新高，統計局長丁瑟公布「真實通膨數據」後，卻引發朝野不滿，在29日遭總統拔官下台。此前有媒體報導，丁瑟與總統在通膨數據問題上意見不合，導致兩人關係緊張。

路透報導，土國總統艾爾段再度重申，在1月通膨數據公布前，將持續降息，如此一來，通膨率會跟著下降，匯率也將趨於穩定，物價也會跟著下降，當前所面臨的經濟問題都是暫時的，並強調土耳其的經濟困境即將過去。

土耳其國家統計局將於下周四（2月3日）公布1月通膨數據，此前外界預測1月通膨數字會飆上47%，再創歷史新高。