美股上周波動劇烈，震盪幅度甚至達千點，台股雖然已經封關，投資人心中難免忐忑不安，不知道新春開紅盤行情會不會不太樂觀？人稱「理財教母」的林奇芬表示，與其猜測行情，還不如擬定有效的投資策略，她提出的三層樓投資心法，就是先以穩健的債券基金等打好地基，再定期定額買進股票型基金，加速累積財富，進可攻、退可守，有機會戰勝2022年的大波動行情。

林奇芬在臉書粉絲專頁「林奇芬治富俱樂部」撰文表示，金融市場難以預測，總是交錯著各種多空訊息。2022年，一方面聽到電動車、低軌衛星、元宇宙、節能減碳等種種對未來無限想像與應用，覺得投資市場充滿機會，但另一方面，又擔心資金退場、通膨上揚、成長力道趨緩、本益比太貴、疫情反覆來襲等等風險，覺得投資應該保守應對。

今年投資到底該積極、還是保守？林奇芬表示，她在2011年出版的《藏富-我用基金賺到一輩子財富》書中，提出三層樓投資心法，概念是投資理財就像蓋房子，每一層樓擔負不同功能，兼顧收益與成長。第一層樓，是房子的地基，首重穩健、低風險。債券基金有固定利息收益，價格波動小，可以當資產的堅實基礎。不過，這幾年全球利率走低，債券收益持續縮水，為提高收益，建議最好投資級債、非投資等級債(高收益債)、新興市場債等3種債券產品分散持有，或是直接持有多元債券組合，既可提高收益也可降低風險。

第二層樓，加速累積財富，定期定額買進股票型基金。她表示，股票長期投資報酬率遠高於債券，若想要累積財富，股票型基金不可少。以長期投資趨勢來看，美股是表現最好的股市，但近年台股表現也不遑多讓。若想要分散持有更多市場，也可考慮選擇全球型股票基金或是亞洲區域型基金。但因股市投資風險較高，建議股票型基金以定期定額方式投資，長期資產累積，不受短期市場震盪影響，且要能堅定執行投資紀律。

第三層樓，則是賺取機會財或避險。林奇芬指出，金融市場有時會出現千載難逢的好機會，有時也會出現重挫的大風暴，若可以保留部分資金彈性操作，不僅可賺取機會財，也可降低風險。例如2020年初新冠疫情席捲全球，股市出現恐慌性重挫，此時若手上有資金就可逢低買進，掌握之後全球央行撒錢後的大反彈行情；又如2021年底，全球股市都處在相對高位，投資人可考慮部分資金先行落袋為安，持有現金暫時觀望。

至於資金配比，林奇芬表示因人而異，年輕人、積極型投資人，第一層樓比重可低一些，第二、三層高一些；退休族第一層比重就要高一點，二、三層比重低，甚或不投資第三層也可以。但設定好適合自己的比重後，就要嚴格執行，不要受到市場波動的干擾。各家經濟預測機構對2022年的預測大不相同，但有一個共識，即2022年會是波動震盪起伏極大的一年，過度樂觀或過度悲觀，都不是好的對策，採取三層樓投資法，一樓與二樓可以讓資產更為穩健地度過波動階段，而三樓的機會財，是要退場觀望還是要順勢操作，就看個人選擇。