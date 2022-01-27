美國聯準會(Fed)在周三(26日)利率會議後暗示已做好3月升息準備，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)的鷹派言論也嚇壞美股，盤中一度漲逾500點的道瓊工業指數將漲點全數回吐，收盤反下跌129.64點，鮑爾到底說了什麼，本文一次看。

聯邦公開市場委員會(FOMC)在結束為期2天的利率決策會議後宣布維持基準利率0%至0.25%區間不變，聲明表示，由於通膨率高於2%，且勞動力市場強勁，聯準會預計很快將適合調高聯邦基金利率的目標區間。

聯準會並在另一份聲明中揭示縮表原則，表示委員會將在升息開始後啟動縮減資產負債表的程序，市場解讀，這顯示開始縮表的時間將比市場原本預期的7月來得更早。

綜合外媒報導，鮑爾強調，將會隨時關注高通膨可能比預期地持續更長時間的風險，「我們看到的高通膨有可能持續，有可能會進一步走高，必須透過貨幣政策來解決所有這些看似合理的結果」，他也直言，官員們有意在3月升息，使投資人認為這些說意味聯準會在緊縮貨幣政策方面將比預期的更為激進。

紐約聯儲前總裁Bill Dudley表示，這意味著聯準會官員可能不得不比人們預期的更進一步、更快一點，他認為聯準會可能「最終可能會做的比人們預期的要多得多」。

聯準會此次更加鷹派的言論也讓道瓊指數隨之翻跌，終場下跌129.64點，以34168.09點作收，跌幅0.38%；標準普爾500指數下跌6.52點，趺幅0.15%，收在4349.93點；那斯達克指數則上漲2.82點，漲幅0.02%，收在13542.12點；費城半導體指數上漲56.15點，漲幅1.68%，收在3407.00點。