美股上周五收黑，本土疫情擴大，台股今(10)日開盤下跌74點，以18095.39點開出，台積電開盤下跌6元，開在628元，聯發科開低20元，以1080元開出，跌逾1%，指數開低走低，觸及18050.75點，跌逾110點，回測萬八關卡。

美國上周公布的12月就業數據令人失望，美股4大指數上周五(7日)全數下跌，道瓊工業指數下跌4.81點，跌幅0.01%，以36231.66點作收；標準普爾500指數下跌19.02點，跌幅0.41%，收在4677.03點；那斯達克指數下跌144.97點，跌幅0.96%，收在14935.90點；費城半導體指數下跌112.711點，跌幅2.88%，收在3796.324點。

台股7日下跌198.16點，收在18169.76點，成交值3268億元，三大法人合計賣超153.83億元，其中，外資及陸資賣超132.33億元，自營商賣超22.79億元，投信則是買超1.29億元。

台股上周創18619點歷史新高後拉回，上周下跌49點，周線收黑，權值王台積電與前股王大立光都將在本周召開法人說明會，市場聚焦毛利率、資本支出以及未來展望等議題，勢必將影響大盤走勢。