隨著美國聯準會(Fed)上周公布相當鷹派的FOMC會議紀要，在通膨率高升的情況下，預計可能提前在3月就啟動升息並開始縮表，導致市場開始緊張資金派對可能提早結束，10年期美債殖利率逼近1.8%，那斯達克100指數期貨盤前大跌200點。美股周一(10日)3大指數齊挫，那指更是大跌250點，台積電ADR逆勢上揚1.5%。

截至台灣時間10日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌181.11點或0.50%、暫報36050.55點；標普500點下跌46.70點或1.00%、暫報4630.33點；那斯達克指數下跌249.61點或1.67%、暫報14686.29點；費城半導體指數下跌71.67點或1.89%、暫報3,724.65點。

5大科技巨頭齊挫，電動車大廠特斯拉股價下跌4.16%、暫報984.26美元；NVIDIA股價下跌4.08%、暫報261.36美元；AMD股價下跌2.98%、暫報128.07 美元；英特爾下跌0.028%、暫報53.42美元。

台積電ADR股價上漲0.96%、暫報124.73美元；聯電ADR股價下跌1.00%、暫報10.90美元。