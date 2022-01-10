百年難得一見的資本市場大多頭，讓壽險在股海債市中「狂賺」。國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司，2021年實現股債資本利得近4800億元，六家合計全年稅後獲利近3388億元，創史上新高，且較2020年成長近78％。

六大壽險獲利約占整體壽險業92～93％，推估壽險業2021年稅後獲利應逾3600億元（稅前應逾3900億元），也是台灣近60年壽險史上從所未見的獲利新高數字。

由於市場資金氾濫，推升資產價值上揚，壽險業2021年獲利狂飆，六大壽險都創其成立以來的獲利歷史新高紀錄，同時去年出現史上從所未見的「獲利雙千億」，即國壽全年稅後賺1128.7億元，富壽稅後累計賺1019.3億元，分占壽險全年獲利第一及第二名。

南山人壽2021年全年稅後亦賺596.93億元，差一點就突破600億元大關，亦是南山成立58年多來的歷史新高，且較2020年成長58％以上；六大壽險中獲利第四名是中國人壽，全年稅後賺285.4億元，比2020年成長近83.6％；第五強是台灣人壽，全年稅後賺231.31億元，年成長近4成。

往年第四季獲利經常回吐的新壽，2021年亦穩住腳步，全年稅後賺126.09億元，創成立近59年的新高，比2020年成長近77％。

儘管2021年已趁市場大好，實現大量股債資本利得，但由於股市繼續創新高，六大壽險公司股票部位到2021年底估計還有逾2500億元的未實現利得，若加上淨值項下及攤銷後成本（AC）的債券，未實現利益應有1兆元以上，即2022年，只要資本市場沒有大回檔，六大壽險仍有極粗的「獲利本」，可再戰一年。