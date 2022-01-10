聯準會12月會議紀要顯示，與會成員對於升息展現強硬態度，使得市場預期聯準會將提前至3月升息，比原先預期的6月還要早，引發美股出現震盪，市場對美股後市採保守態度。有專家認為，如果疫情持續，使得美國政府出現支出與債務暴增的後遺症，可能導致標普500指數跌至3575點，約從目前的4677點下跌逾20%。

綜合外媒報導，投資機構Evercore ISI股市、量化策略研究負責人Julian Emanuel近日分析美股後市，他點出，若寬鬆貨幣政策與財政支持並未消失，標普500指數有機會繼續上攻，有機會達到5100點。

不過在悲觀的狀況下，Julian Emanuel認為，標普500指數可能挫低20%，「如果疫情持續，或美國出現支出和債務的後遺症，年底可能會跌至3575點。」上周五標普500指數收在4677點。

儘管如此，Julian Emanue仍樂觀表示，若疫情如專家所預測，能在年中從大流行降至地方流行病的水準，且大眾對股票的需求達到2000年網路熱潮的高峰，那麼標普500指數達到5509點並非不可能的事。

此外，Julian Emanuel提及，金融、醫療保健、工業類股等族群是今年有機會跑贏大盤的股票，但通訊服務、非必須消費品及公共事業族群的表現會遜於大盤。