西堤案持續延燒，桃園市疫情說明會市長鄭文燦和衛生局長王文彥接連宣布西堤案增加5人確診後，疫調消息回傳又再篩出5名確診者，總計今桃園案例已再增加10人，但新增5人是否為西堤案相關，仍待疫調釐清。

桃園市長鄭文燦16日防疫會議宣布西堤深夜再增2顧客確診，也是聯邦聚餐隔2天、於9日用餐的顧客，三代同堂11人一起去用餐，其中一對夫妻同時確診。衛生局長王文彥接著又說剛接到通知還有另外3人也確診，總計9日用餐顧客今會再增加5顧客。

不過鄭文燦會後也留伏筆，直指昨社區採檢人數達6000人，創近日最高峰，醫檢師漏夜檢驗中，「確診數會再增加！」據悉稍早傳出採檢數字陸續出爐，已再增5人確診，但是否為西堤用餐的顧客，疫調還要進一步釐清，至今桃園已知新增確診者至少有10名。

據悉王文彥和鄭文燦已宣布增加的5顧客都是9日用餐，除一對夫妻外，另外還有一對情侶，且和7日確診情侶座位相同，僅和聯邦聚餐座位隔著走道，該2人一桌的座位也讓疫調人員懷疑恐有環境汙染的可能，持續疫調了解中。

市府已針對西堤餐廳所有顧客一個個通知採檢，總共通知347組、1246顧客，其中192組採檢後送集中檢疫所，155組採檢後要自主健康管理，鄭文燦也呼籲有西堤足跡或1月7至12號間有到西堤者，都要出來採檢。