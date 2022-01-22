亞旭電腦桃園廠群聚案延燒，至今累計70人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，確診者以移工居多，只有6人是本國籍。因移工語言不通，指揮中心請勞動部安排，分8組人到檢疫所做調查，了解是否有相聚，也請他們致電接觸者接受採檢，也要報告工作場域，積極找出來做採檢。

陳時中表示，大家關心的案18219、18220亞旭員工，1月9日到西堤用餐，一直都沒有警覺，後來有症狀，才檢出陽性。前天確認了另外4人染疫。我們前天就決定擴大採檢，共採檢1005人，陽性的有63人，另有1離職員工也有採檢，也是陽性，合計70人染疫。

70人當中，有56人送到劍潭的安心檢疫所，陳時中表示，謝謝北市準備好房間，裡面有6人是本國籍的，相關的疫調，請衛生局追蹤。

整體看來，陳時中表示，大規模的是移工群聚，有2棟大樓，裡面共有30家廠商，亞旭是其中1家，相對規模大，有1000多人，其餘的29家都在大樓裡面。因為在公共場域，用餐的場域可能重疊，今天展開2000人採檢，檢驗結果出來再分析擴散情況。另也設置採檢站，希望除了高度懷疑的大樓，其他進出的人也能採檢。

陳時中表示，移工宿舍的分成2區域，廠區內、廠區外，廠區內有200家公司，我們要求內外的移工宿舍的人，不得任意移動，等採檢後釐清疫情再安置。

由於我們經過了週六、週日，擔心移工群聚是否延伸到社區，陳時中表示，我們請勞動部安排，因語言不通，他們分8組人，到檢疫所對外籍移工做調查，了解是否有相聚，也請他們致電接觸者接受採檢，也要報告工作場域，找出來，積極採檢。另桃園的移工的公司，有50人以上移工的，要展開普篩，希望把疫情控制住。當然我們覺得這次的疫情相當有威脅性，必須提高警覺。