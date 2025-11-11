甄莉、蔡逸帆、蘿莉塔、愛雅及班底Melody、Peggy近日在Sandy吳姍儒、派翠克主持的東森綜合《小姐不熙娣》「白天紳士晚上鬧事？醉後人格全面上線！」，暢聊「酒後失控」的荒唐事件。

甄莉爆料，有位男性友人奉行「出來玩大家就單身」的歪理，經常趁酒醉專挑已婚女「喇舌」，讓全場瞠目結舌，派翠克吐槽：「難不成是朋友妻最刺激？」引發全場議論；蔡逸帆也驚訝，難道女生都不會拒絕，當聽到甄莉說「他其實長得蠻帥的耶」，一句話立刻讓全場女生集體秒懂，愛雅更搞笑補刀：「這個是根本不用講了阿，因為帥的OK啊」。

Sandy曾被長輩伸鹹豬手，右為派翠克。（東森綜合台提供）

愛雅分享，她曾被業界知名愛把妹長輩盯上，有次應酬唱歌局，那位長輩從頭到尾就虎視眈眈的盯著她，趁她老公暫時離席招呼其他朋友時，趁機對她毛手毛腳，直到老公發現才被救出。Sandy很有共鳴的說自己有次遇到比爸爸年長的長輩，在問候時竟突襲親她臉頰，讓她嚇到說不出話，老公還在旁全程目睹，她哭笑不得直呼：「最怕遇到那種有喉音又喝醉的長輩！」

最震撼的爆料莫過於蘿莉塔，她自爆曾遇過有「醉後性癖」的前男友；蘿莉塔回憶，有次男方喝醉回家，脫衣後霸氣喊她：「Baby，過來！」蘿莉塔滿懷期待的過去，男生隨後把她壓下去說：「嘴巴張開」，霸總的行為讓蘿莉塔呼喊：「天啊！好浪漫喔」，原以為浪漫夜即將上演，沒想到對方掏出後竟是想尿在她嘴裡，一番話讓Sandy與派翠克當場嚇傻，現場氣氛瞬間崩壞。Sandy忍不住問：「那最後怎麼收場？」蘿莉塔笑回：「他還補一句『嘴巴不行臉上可以嗎？』」全場笑噴大喊：「有病喔！」本集於今（11日）晚間10點，在東森綜合32頻道播出。