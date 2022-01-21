本土疫情持續擴大，北市府昨公布案18051相關足跡，除了到過東吳大學上課，也曾到兩診所就醫；北市發言人陳智菡今指出，在擴大採檢後，又發現一名新確診者，是一位75歲阿嬤，而這位阿嬤還有2位同住孫子，一位就讀國中一位就讀國小，師生檢驗初步是陰性，不過案18051從用餐到北市最後掌握資料，前後已過了11天，市府坦言，「對這樣狀況非常擔憂。」

據了解，日前有一家人在1月9日到過桃園西堤餐廳用餐，其中爸爸（案18051）曾在1月10日到過台北市大安區微整形外科診所就診，1月14日曾出現喉嚨痛症狀15日至北市大同區耳鼻喉科看診，17日PCR陽性確診，北市在19日接獲通知擴大匡列隔離，20日匡列耳鼻喉科的一位75歲阿嬤確診，目前尚未有案號，立刻採檢與阿嬤同住的2名孫子（一名就讀國中、一名就讀國小）及同校師生，兩校師生21日共採檢175人皆陰性。

陳智菡說，北市府非常憂心，因為桃園西堤群聚案有往台北延燒的跡象，北市府在昨天才接獲桃園衛生局提供的案18051疫調資料，確認他在1月9日，帶2個小孩到西堤用餐，但接著好幾天都有北市足跡。

陳智菡指出，案18051在1月14日開始有喉嚨痛等症狀到，接著就醫在1月17日發現確診，最後北市在1月20日才接到桃園衛生局通知有哪些足跡，前後已經過了11天的時間。

陳智菡說，北市昨天已針對兩學校進行停課採檢，目前結果出爐，還好兩個學校師生檢驗都是陰性，不過看到Omicron的傳播速度，北市府還是相當擔心疫情可能連環爆。