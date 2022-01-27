疫情嚴峻，桃園餐廳內用規定加嚴，台北市副市長黃珊珊今表示，北市餐廳的確有確診足跡，2、3級警戒有SOP，針對2.5級也規畫好了，明天早上會討論，有狀況的話在春節期間會有新的做法。對此，時事評論員李正皓直言，北市府此舉根本是投機算計心態。

對於北市府擬規劃2.5級警戒，李正皓今（27日）在臉書發文表示，他同意這次疫情很嚴峻，如果指揮中心或地方政府明天要防疫升3級，自己也舉雙手贊成，但請問台北市說「春節期間升2.5級」是什麼意思？

李正皓直言，如果北市府覺得此時此刻的台北疫情很緊張、防疫壓力很大，就直接宣布明天升3級，他完全支持，而且過去人民都有經驗，政府也都有sop，實務上完全做得到，台北市長柯文哲為什麼不敢，還不是在考慮經濟衝擊，就是投機算計心態。

李正皓強調，春節期間，全台各縣市雙北是最不需要升級的地方，該返鄉的返鄉，要出去玩的出去玩，過年期間尤其是初二之前，台北市的人潮不多是大家都知道的事。他要問，過年前大家瘋狂餐敘尾牙時不升3級，春節期間台北市人流最少的時候反而升2.5級，因為在這個時候升級民怨最小，這又是另一個投機算計心態。對於這種刷存在感、標新立異的事柯文哲真的是樂此不疲，「他不膩，但我覺得很膩」。