父陪兒隔離確診 柯文哲：要檢討 如是SARS死亡率高恐成倫理悲劇

今天是大年初二，台北市今新增1例本土案18989，為北市松山區幼兒園及補習班群聚案確診學童案18713的同住家人，因案18590確診，案18989與兒子（案18713）在1月26日同被匡列為居家隔離，兒子在1月27日確診，父親陪同住院，於30日出現發燒、喉嚨癢症狀，31日採檢，2月1日確診，CT值17.8，目前已收治醫院治療中。

對此，台北市長柯文哲表示，這是一個需要檢討的問題，因為12歲以下孩子隔離，必須要家長陪伴，但家長會因此而感染，針對這部分會再檢討，媒體追問，針對個案會不會優先施打第三劑？柯文哲說，感染的家長打過2劑BNT，還是感染，打疫苗沒有100％不會感染，是症狀比較輕。

媒體追問是否有辦法能解決這樣的問題？柯文哲說，當然可以戴著N95口罩，但醫護人員穿兔寶寶裝2小時可以忍耐、3小時就開始出現頭痛，也不是辦法，要再想看看12歲以下需要照顧的小朋友，隔離空間要如何設計。

北市副市長黃珊珊也提到，這個案例是一家4口、2位家長都被2位小朋友感染，從以前到現在，有10幾位家長也因為孩子隔離受到感染；柯文哲說，還好死亡率不高，如果是SARS的話，就變倫理慘劇。

另外，柯文哲也提到，2月4日台北市預約平台將重新啟動，但只有BNT疫苗，高端的部分，開放3個注射點隨到隨打，他也呼籲，不要一直堅持要打莫德納，自己是打BNT，有的打就好。

柯文哲說，疫苗覆蓋率高才會慢慢解封，丹麥都下令不管制，台灣不可能永遠鎖國，但疫苗覆蓋率不夠還是危險，他說，台北市甚至有10％的人，連一劑都沒打。

他指出，台灣有20％的人連一劑都沒打，換算下來，2300萬人口，有460萬沒打、也不少，看報告顯示，美國上周死了1萬6千人，如果死亡率1％來看，台灣460萬人沒打過，1％就有4萬6千人，如果一周就死了4萬6千人，殺傷力還是相當大，除非有醫學上醫生說不適合打，所以原則上疫苗覆蓋率要拉高。