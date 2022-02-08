現任北市觀傳局長、前副發言人劉奕霆接任則被點名接任民眾黨副祕書長。（本報資料照片）

年底市長、議員選戰將近，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲全力布局，近期更有意再從北市府「借將」到黨內擔任重要幹部。據悉，柯屬意熟稔媒體業務的北市府發言人陳智菡接任黨文宣部主任，現任北市觀傳局長劉奕霆則被點名接任黨副祕書長，補齊黨內要將懸缺，但前提是必須辭去市府工作，也預告後柯市府時代恐出現人事地震。

今年是柯文哲擔任台北市長的最後一年，相較過往人事布局偏保守，不做過多更動，但年底地方選舉近在眼前，此慣例也出現變數。現階段北市府幕僚已有多人成為民眾黨布局選戰的要角，包括黃瀞瑩、林珍羽將披白袍出征北市議員，副市長黃珊珊則有意接棒參選市長。

不過，野心勃勃的柯文哲日前痛失黨副祕書長陳建璋，熟悉柯政策風格的文宣大將兼黨團副主任柯昱安隨即求去，讓他不得不思考補位人選，據傳他有意調動北市府人事，將子弟兵拉攏至黨內任職重要幹部，全力為2022縣市長選舉操盤。

前市府幕僚透露，柯將陳智菡視為極強人選，因為她不僅是媒體出身，任北市府發言人近2年來，也協助柯處理大大小小的對外事務，接任文宣部主任再適合不過，業務範圍將落在柯官方網路社群經營、黨文宣規畫及網路社群行銷，也都是陳智菡相當拿手的領域。

此外，柯還點名現任北市觀傳局長、前發言人劉奕霆接任黨副祕書長，由於劉奕霆2016進入北市府歷練後，先後擁有發言體系訓練和首長經歷，幕僚經驗豐富，只差沒有實際選戰經驗，才拉攏他進入黨內任職重要幹部，為民眾黨注入活血。

前2018年選戰幕僚透露，雖然劉奕霆很早就跟在柯身邊做事，但過去並沒有直接參與選務作業，柯文哲考量未來投入總統大選戰役，團隊需要有選務經驗的成為，因此要讓劉奕霆、陳智菡多多累積選務經驗。

據了解，柯文哲已多次親自出馬和兩人面談，期許愛將能為年底選戰增添一股助力，更強硬表示「兩個人至少要來一個」，接任時間越快越好，畢竟選戰團隊3月就該成型，不過劉奕霆堅決不肯，陳智菡雖表示拒絕但仍在猶豫。

對於未來動向，陳智菡強調自己沒有其他安排，目前還是以市政工作為主；劉奕霆則說，完全沒有聽說這件事情，也澄清市政工作才是主要。