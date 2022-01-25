台北市政府與5G智慧杆標準推動聯盟共同合作，今日宣布啟動「5G智慧杆場域驗證專案」，在北市府大樓東側松智路段廣場建置一主杆與二副杆，將路燈結合5G毫米波通訊及多家電信5G微型基地台站共構設計，驗證5G行動網路回傳功能，整合智慧路燈、道路交通監測、環境氣候偵測等各項智慧城市解決方案，預計為期1年的概念驗證，以期優化產業技術規範。

北市資訊局長呂新科表示，未來5G智慧杆將可作為許多城市應用的通訊基礎，但要普及建設相關的標準規範，以加速中央、地方、產業共同推動，因此去年「5G智慧杆標準推動聯盟」成立後，資訊局便積極參與工作小組會議，舉辦多場跨局處溝通協調會議來促成本次驗證專案。

北市府祕書長陳志銘說，北市長期推動智慧城市，近年也持續觀察5G發展趨勢並投入應用推動，自2019年起透過「台北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫」，陸續與產業合作智慧園區5G試驗、5G行動智慧公車等計畫，也運用5G專網推動智慧醫療等PoC專案。

北市資訊局指出，北市府與台北市電腦商業同業公會推動「5G智慧杆標準推動聯盟」合作「5G智慧杆場域驗證」專案，將北市府場域提供給資通訊科技產業進行創新技術應用示範，不僅展現市府對於推動5G應用的決心，更期望藉此驗證專案協助中央及產業建立5G智慧杆的標準。

資訊局表示，本次專案為全台首處推動5G微基站及毫米波聯網、電動車充電樁、結合AI及邊緣運算控制LED燈號警示等各項智慧城市應用概念的場域，期望促進5G通訊技術與智慧城市的發展。

資訊局說，「5G智慧杆場域驗證」跨域合作應用，即為推動公私部門跨領域與技術協作機制的成果，期望透過此示範場域驗證提供相關經驗加速智慧城市的發展。