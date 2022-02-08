指揮中心昨宣布有3例境外個案改判本土，分別是在台北市及高雄的疫旅館被感染，且都是在出關進入社區後才確診，累計從去年至今全台已8家旅館爆發群聚感染，中華民國防疫學會理事長王任賢指出，防疫旅館已經關不住病毒，應該採多層次篩查，一天採檢2到3次，才能阻斷病毒傳播到社區。

指揮中心昨（7日）指出，高雄某防疫旅館爆發群聚感染，1例境外移入改判本土，醫療應變組副組長羅一鈞表示，案19042今年1月自大陸入境，入住高雄某防疫旅館，自主管理期間返回桃園住家後確診，其基因定序與高雄港群聚「BA.2」相同，回溯發現案19042的同樓層有一位高雄港相關接觸者陰轉陽個案，曾因房間馬桶故障換房，兩人在1月24日至2月3日有地緣上重疊。

至於北市有兩例境外移入改判本土，羅一鈞指出，兩人住同一間旅館，案18761在自主管理期間檢驗陽性，發現與同樓層的印度入境確診的一家三口病毒序列相符。推測可能是防疫旅館天花板縫隙造成氣流流通，或同時打開房門造成傳播。

國內自去年12月桃園防疫旅館爆發群聚後，至今已8家防疫旅館發生群聚感染，多是在自主健康管理期間確診。《聯合新聞網》報導，王任賢直言，「防疫旅館關不住病毒」，不少案例都是出關後陰轉陽確診，所以不管是關21天還是28天都一樣，呼籲應該採多層次篩查，像是大陸一天會篩檢2到3次、早晚都篩，阻斷出關後才確診，病毒傳入社區的風險。