為兼顧產業及照顧人力需求，勞動部在不影響社區防疫安全之前提下，經指揮中心宣布，自111年2月15日啟動第二階段移工專案引進。勞動部表示，雇主得自印尼、越南、菲律賓及泰國等來源國引進移工，並開放移工入住防疫旅館，並完成登錄並上傳相關證明文件，及協助移工落實相關防疫措施。

勞動部自110年11月移工第一階段專案引進以來，陸續與各來源國完成洽商，確認已配合相關防疫措施，經指揮中心於今年2月7日宣布，自2月15日起將啟動第二階段移工專案引進，雇主得自印尼、越南、菲律賓及泰國等來源國引進移工，並開放移工入住防疫旅館。

防疫規定部分，移工入境前，應已完整接種疫苗，另配合移工入境全面接種疫苗，將同步取消入境積分制排序，移工須符合境外防疫規範，包括入境前PCR及一人一室隔離等，始能入境。

再者，雇主安排移工至防疫旅館進行檢疫，須事前向防疫旅館所在直轄市或縣(市)政府申請備查，移工完成14天檢疫後，應於同一防疫旅館銜接7天自主健康管理，始得前往工作地點。

移工入境後，由勞動部機場服務人員接機並協助通關，移工於機場接受PCR檢測後，將同時免費領取家用快篩試劑及使用快篩教學資料，再由專人引導搭乘防疫專車前往防疫旅館，移工於防疫旅館檢疫第13天或第14天，應由檢驗機構派員前往防疫旅館進行PCR檢測，避免移工個別前往醫院增加風險。

最後，移工於防疫旅館第20天或第21天應進行一次快篩，且應由雇主協助確認快篩結果，並至勞動部入出國移工機場關懷服務網回報，以落實防疫措施。

勞動部表示，入住檢疫14日及自主健康管理7日之住宿費用，由雇主支應，另基於社福類雇主之經濟及照顧負擔，勞動部將補助檢疫及自主健康管理費用之50％，但每人最多不超過每日1250元；另外檢疫期滿進行PCR的費用，由政府公費支應，但是檢驗機構派員的外勤費和交通費等其他費用，由雇主自行負擔。

登錄上傳資料包含移工疫苗接種證明、移工自主健康管理期間給付工資切結書、投保確診醫療保險證明及檢驗機構至防疫旅館進行PCR檢測之證明等文件。