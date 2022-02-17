行政院會17日拍板「移工留才久用方案」，在台工作6年的移工、透過我國教育的僑外生，技術及薪資門檻達到一定水準，可由雇主申請成中階技術人力，滿5年後可申請在台永久居留，目標4月底前正式上路。

「移工留才久用方案」開放類別包含製造業、營造業、海洋漁撈、農業（限外展和農糧），以及機構、家庭看護工，以及其他經部會指定的國家重要產業，移工從事中階技術工作滿5年，符合每月總薪資5萬500元以上或取得以及專業技術證明，得依移民法規定申請永久居留。

方案針對留用資格規劃薪資、技術條件，包含產業類每月薪資3.3萬元以上，或年總薪資達到50萬元以上；機構看護每月經常性薪資2.9萬元以上、家庭看護2.4萬元以上，產業類則要有專業證照、訓練課程、實作認定，社福類則須通過語言能力測驗等。

符合資格者可由雇主申請聘僱，每次許可三年。但基於保障國人就業，雇主申請中階人力的名額，不超過移工核配比率的25％。移工、中階人力與外國專業人才合計不超過總員工50％。

行政院長蘇貞昌表示，台灣因應經濟需要開放移工，共同推動國家政策30年，移工在台灣已經近70萬人，在疫情中創造成績，經濟逆勢成長，移工從事本籍勞動人口不用從事的工作，難能可貴。

蘇貞昌說，全世界都在搶人才，台灣受限規定，達到一定時間就要離開台灣，等於白白把人才送給人家、幫別人訓練中階人才，非常不划算。許多外籍學生來台歷練，對我國認同、也熟悉文化，應優化各種條件，提高各種誘因，留下人才，為台灣建設、為台灣貢獻。

蘇揆肯定勞動部提出此方案，能在確保國人就業情況下，在最短時間補充人力。目標在2030年資深移工8萬人、僑外生8萬人，蘇貞昌表示，配套與法規命令修正，勞動部等相關部會應儘速盤點，希望今年4月底以前正式上路，也必須和社會與各界溝通，此重大政策是為國家進步，也是與世界競爭所必要。