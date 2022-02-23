全台疫情趨緩，隨民眾疫苗接種率提升，企業走出疫情衝擊後陸續恢復營運，台新銀行針對零售業、批發業及餐飲業率先推出振興專案「小商家贏運貸」，只要透過專案網址申請，在3月底前可獲專案優惠利率前三期2.022％，並加碼手續費減免2022元，資金快速到位協助產業營運復甦。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，疫情嚴峻期間許多產業受到衝擊，台新銀行力挺企業取得資金以支應營運需求，自2020年中小企業紓困方案以來，該行全力配合辦理逾7000件紓困案件，涵蓋350個不同行業，與企業共體時艱攜手突破困境。

展望2022年後疫情時代，消費行為快速轉變，各產業因應調整經營策略，如傳統零售模式導入數位服務，企業更需要加速數位發展並健全財務體質才能脫穎而出。台新銀行將全力扶植企業轉型，強化長期競爭力及建立優勢地位，成為微型企業強而有力的夥伴。

吳良民強調，台新銀行深耕微型企業始終不渝，致力優化企業金融服務，這次以全新的企業貸款體驗為出發，打造「微型企業數位融資平台─e企貸」，透過這個平台申請企業貸款，將不再受到地點及時間限制，最快可於1分鐘內完成線上申請，取代以往需徵提大量且繁瑣的申請文件，也展現無紙化環保愛地球的精神。

e企貸平台更獲2021年The Digital Banker（數位銀行家）「最佳微型企業金融數位創新獎」（Winner: Outstanding Digital Innovation in SME Banking）等獎項，台新銀行指出，該行於新技術運用及企業服務數位轉型成效受到肯定，未來將持續推動企業數位融資服務，即時提供企業無斷點服務體驗，成為支持微型企業的智慧好夥伴。