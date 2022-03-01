恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）今天宣布，全球ODM領導廠商仁寶電腦工業股份有限公司（Compal Electronics）運用恩智浦 Layerscape和Layerscape Access系列處理器，支持其全新5G整合小型基站（Integrated Small Cell；ISC）解決方案。

該全新解決方案旨在提升5G網路密度，能以4天線配置為基礎提供高效能，支援全新5G使用案例，包含橫跨公用和私有網路的智慧城市和工廠、強化室內5G覆蓋範圍、以及低延遲應用。

5G網路訊號衰減快速，特別是需要穿牆或長距離傳輸的情境。因此需要小型基站增強網路訊號，將覆蓋範圍擴展至室內空間或遍布高密度都會區。仁寶ISC解決方案提供增強網路密度所需的高效能，同時提供用戶期待的5G連線低延遲效能。

恩智浦半導體資深副總裁暨網路邊緣總經理Tareq Bustami表示：「與仁寶合作創建此全新高效能解決方案，強調恩智浦 Layerscape產品組合在加速5G部署的能力。此軟體可程式化能因應增強5G網路的挑戰，特別是針對智慧城市和智慧工廠。」

透過恩智浦軟體可程式化數據機（software programable modem）支援的仁寶ISC解決方案，將部署在位於高雄亞洲新灣區的仁寶5G創新實驗室，該實驗室將聚焦在透過現場認證執行和促進商業化，展現並實現研發成果。全新解決方案也將於2022下半年在日本部署。