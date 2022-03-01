連鎖迴轉壽司「爭鮮」首次跨界與台灣青草植物專家「阿原」聯名，旗下品牌「爭鮮迴轉壽司」、「SUSHiPLUS MAGiC TOUCH點爭鮮」，以及「爭先食蔬」四品牌共同推出獨家款口腔清潔用品「咸豐草牙膏」，外包裝以爭鮮明星公仔清水福鮭與海老美蝦化身曼妙蝴蝶，採集阿原咸豐草精華的超萌模樣，帶來春天生機勃勃印象。聯名商品自3/1起至3/27任一品牌門市消費不限金額即可60元加購1支，30ml小巧容量適合外出旅行隨身攜帶，一路清新好口氣。

咸豐草牙膏加入清涼薄荷及茶樹精油，有效淨化口腔氣味，保留整株咸豐草精華的咸豐草萃取液，維持口感清新舒暢，真正純粹天然老少咸宜。加碼回饋3/1～3/27憑活動任一門市消費之紙本發票（含消費明細）至阿原全台直營店，消費即送阿原洗沐系列保養體驗瓶（艾草洗頭水和艾草洗澡水）50mL/瓶，市售價值180元，隨機限量贈送。另外，下載阿原APP還可獲得爭鮮品牌豐富商品消費滿額兌換券。