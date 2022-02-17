行政院通過移工留才法案，未來移工符合條件可以永久居留，工總秘書長蔡練生表示，對於製造業、電子業、長照服務業都有正面的幫助。
蔡練生表示，過去移工只要在台12年，就必須離開台灣，工商團體一直就向政府爭取，讓優秀的移工可以留下來，尤其12年的移工大部分都屬於中階幹部，已經具有一定的產能和技能，必須離開台灣，就會轉往韓國等其他地方，且不再回台灣工作，等於「台灣在幫其他國家培養人才」。
在高齡化、少子化趨勢之下，台灣真的需要這些優秀的外來人力，蔡練生表示，對於移工可以取得永久居留樂見其成。
行政院通過移工留才法案，未來移工符合條件可以永久居留，工總秘書長蔡練生表示，對於製造業、電子業、長照服務業都有正面的幫助。
蔡練生表示，過去移工只要在台12年，就必須離開台灣，工商團體一直就向政府爭取，讓優秀的移工可以留下來，尤其12年的移工大部分都屬於中階幹部，已經具有一定的產能和技能，必須離開台灣，就會轉往韓國等其他地方，且不再回台灣工作，等於「台灣在幫其他國家培養人才」。
在高齡化、少子化趨勢之下，台灣真的需要這些優秀的外來人力，蔡練生表示，對於移工可以取得永久居留樂見其成。
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