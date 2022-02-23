蔡淑臻（左二）在飾演的小劉醫師，在路邊做鑽顱手術，嚇壞風田（右）。（公視提供）

蔡淑臻（左二）在飾演的小劉醫師，被稱為開刀機器。（公視提供）

蔡淑臻親自向《村裡來了個暴走女外科》原著作者小劉醫師請益。（公視提供）

公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》23日釋出最新預告，解鎖蔡淑臻飾演的小劉醫生角色性格，被視為醫院傳說、號稱開刀機器的她，不只在手術房展現流暢的動作、專注的眼神，還在路邊鑽顱、幫病人從肛門拿出手機，專業之餘也流露十足的瘋狂與趣味。回想每一場開刀戲，蔡淑臻說：「我不知道我怎麼辦到的，應該是鬼附身吧！」

4度入圍並榮獲金鐘獎肯定的蔡淑臻，這次在《村裡來了個暴走女外科》中顛覆眾人想像，飾演說話及行為不修邊幅、直來直往的小劉醫生。她甩開以往給人的高冷形象，自我突破：「從開發劇本時，這個角色就一直在我身體裡不停地長大，雖然時有忐忑，但大多時候是釋放、是宣洩與能量爆炸。」她早早剪了短髮，大部分時間只穿寬鬆的T-shirt和短褲出門，為了更貼近角色。

蔡淑臻為了該劇不只狂拆解醫療劇情，也下了功夫苦練手術技術，她透露小劉醫生本人借她一套器械，只要有零碎的時間，就會坐下來縫縫紗布、海棉、把繩子綁在門上練習打結等。曾指導過劇組演員的台大醫院婦產科名醫施景中都敬佩：「蔡淑臻拿刀和持針器都下過一番功夫苦練，單手打結的功力絕對贏過我們年輕的住院醫師，這是要下很多苦功去學的。」

蔡淑臻與小劉醫生的緣分從原著小說開始，她認為作者內在有很多憤怒和不滿，跟平常從醫生、護理師身上感受到的情緒如出一轍，這點激發了她的好奇心，從訪談與田調過程中漸漸了解小劉醫生背後的故事，更深刻地理解這些負面情緒其來有自。蔡淑臻說：「在詮釋這個角色時，發現小劉醫師有很多話要說，深怕觀眾聽不見，於是選擇了用幽默嘲諷的方式表達，所以在表演上也努力保留這塊元素！」

每一場手術的戲都讓蔡淑臻印象深刻，至今仍歷歷在目，她說：「大多數手術室的戲是在殺青前幾天密集拍攝，每場戲開的器官都不一樣，像是腸胃膽脾臟破裂等等，但現場就是面對一堆紗布跟海綿道具，我不知道我怎麼辦到的…應該是鬼附身吧！」