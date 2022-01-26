蔡淑臻以《噬罪者》一劇拿下金鐘獎最佳女配角後，片約不斷，預計今年將會有多部作品即將登場，包括在2月上映的《我是自願讓他殺了我》、5月的公視大戲等，儘管演藝事業蒸蒸日上，感情迄今仍是一片空白，問及她的新年願望時，她笑說：「我希望今年多拍幾部好戲，順便談場戀愛，來個一箭雙雕！」

近來台灣演藝圈喜事連連，先是許瑋甯與邱澤閃婚，隨後陳庭妮也與胡宇威宣布喜訊，兩對佳偶都是因戲結下良緣，先是假戲真做，最後修成正果，讓蔡淑臻十分羨慕，以往她只求拍好戲，但現在發現「一邊拍戲、一邊談戀愛」也不錯。

蔡淑臻進棚拍攝蕭邦時尚專題，佩戴Happy Sport太陽月亮星星系列女表28萬元，Happy Diamonds項鍊23萬3000元，Happy Spirit耳環38萬6000元，Happy Hearts耳環15萬5000元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／GUCCI）

蔡淑臻在2月上檔電視電影《我是自願讓他殺了我》中擔綱女主角，戲中男主角薛仕凌、鄭人碩都是天菜型男，只可惜雙帥都是「死會」，加上劇情十分懸疑驚悚，很難冒粉紅泡泡，讓蔡淑臻十分扼腕，只好把希望寄託下一齣新戲。

《我是自願讓他殺了我》故事背景是一場懸疑的兇殺案，蔡淑臻在戲中有不少吃重的演出，由於內心藏著不為人知的秘密，內心戲不少，導演曾一度擔心她的外型太美、太亮眼，恐怕不能犧牲扮醜，不過事實證明蔡淑臻不僅為戲犧牲，且樂在其中，就算是扮死者化屍妝也毫無怨言，讓人刮目相看。

再過幾天就要過年，蔡淑臻沒有安排活動，只想待在家裡當個孝順女兒，加上年後就要拍新戲，怕吃太胖戲連不起來，連上餐廳大快朵頤享受美食也得儘量避免，不過蔡淑臻說，這兩年因為疫情，她已經習慣平淡度日，珍惜與家人團聚的時光。

蕭邦Precious Lace珍愛蕭邦系列腕表，509萬5000元。（CHOPARD提供）

蔡淑臻為宣傳新戲進棚拍攝蕭邦（CHOPARD）珠寶時尚專題，佩戴Happy Diamond系列珠寶和Happy Sport鑽表，不停轉動的滑動鑽石象徵女人的好心情，也有時來運轉的意寓，是年節最應景的幸運珠寶。

蕭邦Happy Diamonds系列項鍊，18K白金鑲嵌三顆滑動星星鑽石與滑動月亮鑽石和玫瑰金滑動太陽，23萬3000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Happy Diamonds系列項鍊，35萬6000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Happy Diamonds系列耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，圓中心內含2顆滑動鑽石，138萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦Happy Hearts 系列耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，搭配兩顆心型滑動鑽石，27萬5000元。（CHOPARD提供）