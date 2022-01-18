女星陳映璇擁有姣好外貌及完美身材，過去以藝名「陳曉琪」拍過多部八點檔，包括《甘味人生》等，但其實她曾是知名餐廳股東，甚至有能親自下廚的好手藝，侯佩岑訂婚時還在她的餐廳，就連林心如夫妻都有品嘗過她的拿手菜。近日她改了新藝名「陳映璇」全新出發，為了能專心闖演藝圈，還將經營多年的餐廳忍痛退股，陳映璇發願「想好好拍戲」，真正用演技在藝能界闖出一片天。

陳映璇當年除了是餐廳股東外，還會親自下廚，她說很多名人來吃過她的料理，她透露，包括林心如及她爸媽、霍健華、劉品言、許傑輝、王文洋父女（王思涵）；其中最有名的是當時侯佩岑還在她的餐廳辦訂婚宴。被問到當時爲何會投資餐廳？陳映璇說：「拍戲之餘，也想開發一些副業，那是一間蠻有未來性的餐廳，愛賺錢的我就決定一試，2016年經營，在2020年才退股的。」但陳映璇說後來因爲還是「想好好拍戲」，所以就忍痛退股了！轉而專心發展演藝事業。

本來的「陳曉琪」最近因爲碰到經紀人陳孝志，改了藝名「陳映璇」換個新氣象，並參與拍攝網路電影《逐步輕熟》；她說：「其實在演藝圈我算是新人，之前被叫台版偶像練習生出道，是因為在本土八點檔演了很多戲，也很感謝他們讓我演技進步，現在我算是全新出發。」

陳映璇說，這幾年雖然拍了很多戲、很少人知道她，但也很感謝他們給她磨練機會與各種角色的挑戰，這次遇到好友經紀人陳孝志推薦，經過這次拍網路電影後，發現自己的戲路又更廣了，能和她的偶像黃心娣一起合演網路電影很開心。

拍過網路電影後，她才發現之前因爲拍的都是本土八點檔多，在演技上都要比較生活上誇張點的張力在演；她說：「這次一開始跟黃心娣演對手戲時，還被導演跟其他演員嚇一跳說，我表情跟動作都太多了，後來才知道原來真正演戲在於眼神跟情續約自然轉換很重要。」