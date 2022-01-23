Omicron變種病毒重創台灣，清零或共存成為熱門話題，一名餐廳老闆表示，無論政府政策是清零或是和病毒共存，餐飲業勢必會受到很大的衝擊，直呼「不管走哪條路都是死路」，不少網友也感嘆，「疫情時代唯一勝者就是房東啊」。

原PO在PTT八卦板發文表示，現在大家都在討論清零或是共存，但他直言，「身為餐飲業者，不管走哪條路都是死路」，像他的餐廳以內用為主，若升三級就不能內用，且這次的對手是傳染率極高的Omicron，「這次要想清零幾乎不可能，不切實際」。

原PO指出，就算要與病毒共存，也必須是有條件共存，勢必會規定更多餐飲限制，內用一定會受到衝擊，加上多數民眾不敢出門，業績自然會少一大半，要想轉型成外帶更是難上加難，可能連店租都付不起，「難不成房東只會算我廚房的租金嗎」。

貼文一出，不少網友安慰，「現在你只能先祈禱沒有確診者去過你的餐廳吧」、「建議餐廳多多發展外帶形式或轉型看看有什麼形式可行，這疫情根本沒盡頭」。也有網友感嘆，「事實就是一定要共存，不然商家更慘」、「疫情時代唯一勝者就是房東啊」。