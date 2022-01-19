新北市汐止區越南籍移工范文達，去年11月要求劉姓妻子與外遇對象斷絕關係，兩人在餐廳內談判破裂，范憤而持水果刀連刺劉女9刀，導致出血性休克當場死亡，而他自己跑回宿舍躲藏，並拿刀割傷自己的頸部，警方及時趕到將范男送醫，士林地檢署偵結，依殺人罪起訴范男。

28歲的范姓移工與同為越南籍的劉姓妻子，去年11月23日晚間9點多先在汐止區康寧路發生爭執，經劉女的同事勸阻，兩人到福德一路一處貨櫃屋內餐廳談判，范男手拿餐廳內的菜刀，希望劉女與外遇男子斷絕關係。

范男撥打視訊電話，與越南的親友們聯繫，希望挽回妻子的感情，一旁友人趁他不注意的時候，將刀子藏起來，避免發生意外。但兩人又為了財務問題再度口角，范突然拿起餐廳內的水果刀，朝劉女的頸肩、胸部等處連刺9刀，劉女當場死亡，范見狀也不知所措，先將水果刀丟棄，返回位在福德二路的宿舍躲藏，警方獲報後立即逮人。

范在台灣人生地不熟，自知躲不了多久，持菜刀抹頸，警方確定范男的身分以及住處後，趕到住處逮人，發現范男受傷，先將人送醫救治，並依殺人罪送辦，檢方偵結後依法起訴。