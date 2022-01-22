警方當場查扣筆記型電腦、手機、筆記本、人頭門號卡及WIFI網路分享器等證物。（警方提供）

網路遊戲點數詐欺慣犯同性情侶二度落網 兩人移送桃園監獄服刑

網路遊戲點數詐欺慣犯葉姓及陳姓男子，在臉書以假帳號詐騙有資金需求，或利用學生想打工賺錢，誘騙交易遊戲點數可賺取2至3成報酬，當被害人用月租型門號購買遊戲點數並交給2嫌後，即遭詐嫌封鎖，被害人有60多人，總財損超過百萬元，警方依詐欺罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，葉男（31歲）、陳男（29歲）兩人是同性情侶關係，2020年2月曾用遊戲點數交易詐財被警方逮捕，經桃園地檢署起訴後，被依詐欺得利罪判處7個月不等徒刑，但兩人沒有到案執行逃亡被通緝；前年底又用同手法行騙，共有上百人受害損失金額逾100萬元。

葉、陳2嫌透過臉書指借貸可分期，但每期需以遊戲點數還款，或利用學生想打工賺錢，誘騙先購買遊戲點數轉給2嫌後，可賺取2至3成報酬。當民眾使用個人月租型門號購買遊戲點數並轉給交給他們後，就發現通訊軟體訊息被收回並封鎖，被害人驚遭詐騙向警方報案。

專案小組循線調查，鎖定葉男、陳男涉有重嫌，向桃園地方法院聲請搜索票，由檢察官指揮於本月11日到桃園市龍潭區陳男、葉男住地搜索；當場查扣筆記型電腦、手機、筆記本、人頭門號卡及WIFI網路分享器等證物，全案依詐欺等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

刑事局偵六大隊第一隊長簡鋒星表示，葉男與陳男移送桃園地檢署由檢察官偵訊後，因前案被判處7月不等徒刑，雖可易科罰金，但檢察官不讓兩人易科罰金，令兩人入桃園監獄執行；近1年多來涉及相關詐欺案件，正由警方進一步清查偵辦中。