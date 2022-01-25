41歲藝人納豆(林郁智)，24日驚傳腦出血開刀，不少藝人好友和表舅、新北市長侯友宜也發文替他集氣，而才剛結束台中演唱會的五月天主唱阿信，也不忘發聲替納豆加油，更意外曝光兩人私下的關係。

納豆驚傳腦出血後，外界揣測聲不斷，因此經紀人恩恩今(25日)發聲明，表示經由家屬同意說明，透露他24日早上頭痛不適，因此和女友依依一起到醫院檢查，醫生診斷結果因為他腦壓過高、並有出血症狀，因此安排引流手術，而他的手術過程順利，目前正在醫院休養中，並無生命危險。

納豆臉書底下有不少藝人好友留言祝福。(圖／擷取自納豆臉書)

聲明發出後，圈內不少好友都紛紛都納豆臉書底下留言替他集氣，而在一排藍勾勾祝福留言中，也看到五月天阿信留言「學弟加油」，留言一出也引起網友熱議，原來納豆是阿信師大附中的學弟，雙方相差5歲。

其實才剛結束台中3場演唱會的阿信，也在IG發文，「回到台北睡了好深的一覺，做了好長的一個夢，人卻好像沒有回來一樣，早安、午安、晚安」，不過雖然身體疲累，但仍不忘替學弟加油，讓粉絲都大讚他太暖心了。