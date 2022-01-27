41歲納豆（林郁智）在24日因頭痛不適，和女友依依一起到醫院檢查，醫生發現納豆的腦壓過高、有出血症狀，納豆在醫生建議下動引流手術，所幸手術過程順利，納豆目前正在醫院休養中，並無生命危險，儘管依依因疫情而無法到院陪伴男友，不過她仍強打精神正常工作。

「國光女神」依依（陳依依）與納豆情牽4年多，小倆口戀情雖然談得低調，不過相當穩定，由於納豆日前因腦出血而動手術住院，健康狀況引發外界關心，而依依則在臉書轉發納豆經紀人聲明，表示：「事情發生的太突然，沒辦法好好跟大家說明，謝謝大家的關心！」

納豆24日因頭痛不適就醫，發現腦壓過高、有出血症狀，納豆在醫生建議下動引流手術，所幸手術過程順利，納豆並無生命危險。（圖／本報系資料照片）

今（27日）是納豆開刀完第4天，仍需好好靜養的他，春節勢必將在醫院度過，根據《ETtoday星光雲》報導，依依經紀人指出，依依雖然擔憂納豆的狀況，但因疫情而無法到院陪伴男友，依依這幾天還是仍強打精神、收拾心情正常上工，經紀人也表示，依依明天結束年前最後一天工作日後，她就會留在台北的家過年。

依依經紀人也提到，依依將「一人過年」，跟往年很不一樣，至於依依近況，經紀人則表示，依依生活狀況和和平常差不多，因為納豆還在休養中「我們就照我們的行程跟安排走。」

隨著納豆動手術、住院消息曝光後，就陸續傳出他的病況，讓外界都很擔心，對此，經紀人昨則強調：「家人表示納豆恢復狀況良好，謝謝大家的關心」，希望大家給納豆休養空間。