農曆春節難得放長假，不少人都想要放鬆好好休息，因此生活作息、飲食都會比平常更加放縱，三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書粉專提醒，過年期間有4項需要特別注意的NG行為，其中包含久坐不起、吃太油等，很容易引起泌尿道發炎，尤其是抵抗力比較弱，或是過往有泌尿道發炎的人一定要小心。

1、返鄉塞車

長時間坐著沒有尿尿或喝水，細菌很容易會在泌尿道繁殖，造成發炎，如果返鄉塞車，建議上車前無論有沒有尿意，都要去上一次廁所，若中途有休息站則要把握機會上廁所，千萬不要憋尿。

2、打麻將、久坐聊天

有時打麻將手氣太好捨不得離開座位，或跟親戚聊天不好意思跑廁所，儘管如此還是不要跟自己的身體過不去，這些活動期間除了要記得喝水，不要只喝飲料，廁所該去還是要去，否則很可能大過年就搞得自己身體不舒服，嚴重甚至會生病。

3、吃太油

大魚大肉、飲料、酒精等都會造成身體的免疫力變差，如果搭配辛辣的食物更有可能刺激泌尿道發炎，建議吃飯期間還是要多喝水，喝酒、喝飲料要有節制，或是可以多喝蔓越莓汁幫助泌尿道抗菌。

4、作息混亂、缺乏運動

突然改變作息、飲食，很容易造成身體不適，建議過年期間還是得盡量維持入睡時間，並保持運動習慣，較能維持足夠的免疫力，避免感冒或發炎。