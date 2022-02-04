風動石公園公廁外觀-裝飾大坑地區的獼猴、橘子及筍子等在地產物。（台中市政府提供）

上公廁也能放輕鬆！台中市政府環保局去年度積極爭取環保署補助經費，改造市場、公園、圖書館及觀光風景區計84座老舊公廁，蹲式廁間全面加裝扶手，讓民眾使用蹲式馬桶不用擔心站不起來，廁所外觀設計更融入在地文化或意象，成功翻轉公廁難以親近的刻板印象，提供市民更舒適、友善的如廁環境。

帶一雙兒女來大坑風動石公園爬山的曾先生說，原本的公廁常有異味，除非小孩子忍不住或必要情況，能盡量不用就不用。現在改善之後，不僅沒有異味連地板也很乾淨、清爽。最重要的是，增設兒童用的小馬桶、尿布台等設備，再也不用憋氣又手忙腳亂的與太太分別帶小孩快速如廁。

民眾指出，加上公廁設計結合大坑在地可愛動物彌猴、蝴蝶與當地特產竹筍及椪柑等圖樣改造，這些童趣彩繪成功吸引孩子目光減少哭鬧，讓大人也可以安心享受這賞心悅目又清香的如廁空間。

西屯區中義公有零售市場擺攤的陳阿姨說，以前廁所地板髒、濕，還不通風時常有異味飄散，她習慣走遠一點去附近便利商店借用廁所。大改造以後，廁所通風又明亮，地板也不會髒髒濕濕，最重要的是沒有霉味或其他異味。

民眾表示，加上來市場採買大多是帶小孩的女性顧客，這次改造多設置尿布台及兒童座椅，方便親子同時使用，讓婆婆媽媽們上廁所再也不用急急忙忙，怕小孩亂跑、亂摸，大家都好評不斷。

環保局長陳宏益強調， 2019至2021年已完成全市221座公廁改善或新建，今年度也成功爭取環保署「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」補助經費，預計翻轉改造104座老舊公廁。友善的如廁環境需要全體市民一起維護，提醒大家遵守如廁禮儀發揮同理心、公德心，公私協力同心打造「不髒、不濕、不臭」如廁空間，讓台中持續蟬聯第一名宜居城市。