41歲納豆（林郁智）上月24日驚傳腦出血送醫，經評估後動引流手術，所幸手術過程順利，目前正在醫院休養中，今（2日）是納豆住院第10天，對於外界關心，經紀人也透露納豆最新病況。

據《鏡週刊》報導，納豆目前還沒完全清醒，可整體狀況不錯，完全復原機率也很高，等農曆年過完，預計就能轉進普通病房，並開始復健。而據《自由時報》報導，經紀人透露納豆最新病況：「家人表示恢復狀態良好，謝謝各界關心。」

另外，納豆舅舅、新北市長侯友宜今也表示，自己每天都非常關心納豆的健康情形，已經好幾天了，希望他能早日康復，「目前相信會朝好的方向走，大家都希望納豆早日回到他的舞台，我們祝福他，加油納豆。」

納豆上月24日突爆出腦出血送醫，經紀人一開始為了不讓大家擔心，僅稱納豆是身體不舒服，後來才發聲明，證實納豆被診斷出腦壓過高且有出血症狀，做了引流手術順利結束，並無生命危險，希望外界給予納豆休養的空間。