納豆上個月驚傳腦出血送醫，手術過程順利的他，目前已恢復自主呼吸，生命跡象也相當穩定，預計過完年就能轉進普通病房，不過傳出他昏迷指數雖然持續進步，卻尚未清醒，對此，納豆經紀人否認此傳聞，強調他在術後第一天就已經恢復意識。

納豆腦出血送醫後，進行2次引流手術，目前已經拔管恢復自主呼吸，生命跡象也相當穩定，只不過清醒後恐怕會有後遺症，日後必須得靠復健改善，如今已住院15天，未料稍早傳出他又被推入手術室，疑似再動刀，而納豆今早進手術室，只是去做更換引流管線的例行性治療，病情朝好的方向發展，新北市長侯友宜被問到姪子病情，他表示納豆持續進步中，相信狀況會愈來愈好，期待他能夠早日回到應有的人生舞台。

對於傳出納豆術後尚未清醒，經紀人表示：「請大家放心，目前手術已順利結束，豆哥已進恢復室休息，家人對他恢復的情況也很樂觀，這段時間請再給豆哥一些恢復和休養的空間。」除了謝謝大家這段時間的關心，抱歉讓大家擔心了，也透露「豆哥術後第一天其實已恢復意識，並無報導中的昏迷不醒」，此外，也感謝過年這段時間院方的照顧，強調「豆哥的情況每天都有越來越好，只是醫生有囑咐要多休養，所以暫時還不能跟外界聯繫！」

納豆之前預錄的節目《2022超級巨星紅白藝能大賞》，在除夕夜正式播出時，只見他與主持群在舞台上勁歌熱舞，還獻唱《天天開心》主題曲，頻頻製造「笑」果逗樂觀眾，讓網友看了感到不捨，紛紛留言祝福他能早日康復返回工作崗位。