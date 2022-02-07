納豆上個月驚傳腦出血送醫，經評估後動引流手術，所幸手術過程順利，目前已恢復自主呼吸，不過又有媒體爆料他稍早被推入手術室，疑似再度動手術，不過經紀人對此事尚未做出回應。

納豆上個月腦出血送醫後，進行2次引流手術，手術過程一切順利，先前傳出他已經拔管，恢復自主呼吸，雖然尚未清醒，但生命跡象相當穩定，預計過完年可以轉進普通病房，只不過清醒後恐怕會有後遺症，日後必須得靠復健改善，不過稍早傳出納豆又被推入手術室，疑似再動刀，對此，經紀人尚未做出任何回應，不過根據《三立新聞網》報導，納豆今早進手術室只是去做更換引流管線的例行性治療，病情朝好的方向發展。

新北市長侯友宜稍早被問到姪子病情狀況，他表示：「納豆目前的狀況我們期待他會愈來愈好，他持續在進步當中，我們要給他多一點鼓勵、多一點時間，期待他有一天能夠早日回到他應有的人生舞台」。

目前納豆2月份的工作都先跟各製作單位請假，除了有存檔的《綜藝三國智》及網路節目，《食尚玩家》則需找人代班，中天《同學來了》由阿Ken和安心亞2人先上陣，待製作單位開工後，會再討論確切開錄時間。