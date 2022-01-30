41歲納豆（林郁智）在24日因腦壓過高、有出血症狀，他經評估後動引流手術，所幸手術過程順利，納豆目前正在醫院休養中，許多演藝圈好友也都為納豆加油打氣，而今（30日）是納豆住院的第7天，經紀人也代替納豆向外界報平安：「家人表示豆哥恢復狀態良好！」感謝外界的關心。

納豆24日因頭痛不適就醫，和女友依依一起到醫院檢查，後來發現腦壓過高、有出血症狀，納豆在醫生建議下動引流手術，所幸手術過程順利，納豆目前正在醫院休養中，並無生命危險，許多演藝圈好友也都為納豆加油打氣，而今天是納豆住院的第7天，外界都很關心他的恢復狀況，根據《ETtoday》報導，納豆經紀人則表示：「家人表示豆哥恢復狀態良好！」感謝外界關心，並呼籲各界讓納豆好好休養。

納豆動腦部手術非同小可，人正在醫院休息的他，雖然沒有生命危險，但納豆仍需靜心休養，春節期間勢必得在醫院度過，至於納豆何時開工，經紀人則沒給答案，並強調：「納豆開完刀需要休養」，一切健康為重。

而納豆女友依依自25日轉發納豆經紀人聲明後，就沒再更新動態，而在納豆住院期間，依依雖然擔心男友狀況，但卻因疫情而無法到院陪伴納豆，不過依依仍敬業地強打精神、正常工作，依依往年都會和納豆一起過年，不過今年她將自己獨自過年，不免讓人心疼。