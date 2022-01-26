藝人納豆因為自覺頭痛不適，自行就醫後發現腦壓過高並有腦出血症狀，經由納豆本人及家屬評估後便安排引流手術，目前正在恢復當中。台灣頭痛學會指出，頭痛發作時千萬不要輕忽，尤其若是頭痛發作時，藥物沒有辦法止痛，或是與以往的痛法不相同、合併其他神經症狀時，務必盡快就醫。

冬季是各種慢性病或重症容易急性發作的季節，但是各種讓人混淆、想著「休息一下應該就會好」的症狀，往往讓患者或家人停下就醫的腳步，造成難以挽回的後果。不過醫師提醒，下列九種頭痛發作時，千萬不要輕忽：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●疫情期間少去醫院 但這些情況都要快就醫

前台大醫院兒科總醫師、作家「蒼藍鴿」吳其穎醫師指出，許多屬於急症一旦延誤就醫，常會造成組織不可逆的壞死，或引發嚴重細菌感染致敗血症，甚至大出血等，都讓生命遊走在危險邊緣。

吳其穎醫師指出，若是突然出現下列狀況，「一刻都不能等」，需要立刻去急診確診：