台北市副市長黃珊珊提出兩周觀察期若平穩可期待微解封，但有醫師認為言之過早。對此新北市長侯友宜今（7）日表示，這禮拜是重要觀察期，要看春節假期後的疫情變化，社區感染有沒有擴大、疫苗覆蓋率、全球與境外移入數量等，尤其2月11日開學，孩子回到學校，對防疫的壓力會很大，這段時間是最重要的關鍵時刻。

侯友宜指出，春節過後，這個禮拜是非常重要的一個觀察期，尤其孩子們2月11日開學回到校園，這段時間必須密切觀察，疫情有沒有從社區及春節期間的移動擴散出來，所以從上班這段時間大家要戒慎恐懼，不能掉以輕心，把防疫做好。

侯友宜表示，未來在微解封方面，起碼要看到入境個案和全球的個案數呈現什麼狀況，再加上境內管控有沒有擴大到社區感染、有沒有增加的趨勢以及疫苗覆蓋率。新北市的疫苗覆蓋率在春節期間從2成5衝到快3成，這是一個目標值，鼓勵還沒打疫苗的來施打疫苗。

侯友宜說，至於何時可以微解封，我們還要觀察一段時間，起碼開學後要看有沒有孩子在這段時間的移動，造成學校防疫上的重要挑戰，2月11日新北市會開學，已要求所有學校的師生們全面戒備，因為孩子們全部回到學校，如果這段時間有確診個案，對我們的防疫壓力會很大，所以這段時間才是最重要的關鍵時刻，請大家齊力把防疫做好。