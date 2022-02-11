新北市板橋一家4口案，19353（爸爸）及19355（大姊、勤業眾信員工）職場位於北市。台北市衛生局11日表示，案19355之公司台北所員工自主採檢數共3301人，採檢結果全數陰性。

衛生局說明，兩個案職場及相關接觸者居家隔離計437人，其中435人採檢結果為陰性，2人檢驗中；已擴大採檢122人均為陰性。案19355之公司台北所員工自主採檢數共3301人，採檢結果全數陰性。