板橋一家4口確診案 勤業眾信台北所3301人全採陰 16:082022/02/11 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勤業眾信台北所3301人全陰性。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋一家4口案，19353（爸爸）及19355（大姊、勤業眾信員工）職場位於北市。台北市衛生局11日表示，案19355之公司台北所員工自主採檢數共3301人，採檢結果全數陰性。 衛生局說明，兩個案職場及相關接觸者居家隔離計437人，其中435人採檢結果為陰性，2人檢驗中；已擴大採檢122人均為陰性。案19355之公司台北所員工自主採檢數共3301人，採檢結果全數陰性。 咖啡＋園藝 退休校長張瑞娥的斜槓人生 台鐵企工連署拒見 王國材：我見員工 #新冠肺炎 #台灣 #勤業眾信 #330 #1人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵百年老店改革 王國材：工會拒見 我就見員工 12:172022/02/11 財經 情人節浪漫完勝攻略 04:102022/02/11 時尚消費 綠營新北議員提名惹議 第九選區參選人張銘祐：籲公平初選 15:392022/02/11 政治 情人節限定甜甜圈買6送3 04:102022/02/11 時尚消費 駁反核食 綠營：不要汙名化日本食品 13:142022/02/11 政治 兆豐前董座蔡友才又被訴 搭貸款人私人飛機出國打小白球慘了 11:022022/02/11 社會 好大膽！老婆樓下顧店 老公樓上猥褻首日上班正妹員工 08:192022/02/11 社會 嘉聯益採檢1869人無新個案 預計下周一復工 15:152022/02/11 生活 國人非現金支付破5.44兆 04:102022/02/11 金融．稅務 徵召政務官參選 牽動內閣人事 04:102022/02/11 政治要聞 NBA》杜蘭特正面回應哈登交易案 明星賽選秀展現風度 14:112022/02/11 體育 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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