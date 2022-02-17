台北市議員羅智強發起400公里縱走台灣，於昨(16日)完成走到台中淸水，他並在臉書透露，原本還自信滿滿，感覺自己像個超人一樣，可以永無盡頭的走下去，結果在走了220公里之後，終於，跛腳了！因此提醒自己話還是不能說太滿。此篇發文引發1.3萬名網友關注，有人就關心地說，「加油，要保重」。

羅智強指出，昨天還信心滿滿的對議員徐功凡說「我怎麼覺得腳越走越勇，感覺自己像個超人一樣，可以永無盡頭的走下去」，結果早上一起來右腳踝微腫，14公里了路程只能一跛一跛的走完。這段經歷也讓他直喊「話還是不能說太滿」，同時要大家不用太擔心，經過泡個熱水，腳的狀況已經好多了。

不少藍營人士也都現身留言關心羅智強狀況，立委李貴敏留言表示，「加油」、立委鄭正鈐說「智強加油」、議員邱于軒表示，「該休息要休息！我在高雄等您歐！」還有網友都紛紛幫忙加油打氣地說，「我們都好心疼您喔」、「不捨，心疼，辛苦了，保重」、「要注意腳的舒適度及保護，避免水泡，不然後面的行程會很痛苦」。

由於羅智強之前已宣布不再競選連任議員，隨後被點名參戰高雄或桃園市長，對此，他表示「我心中沒有答案，之前沒有這兩個問題啊！」接著說「可能是怕我沒頭路，其實大家不用擔心，我還滿會寫作，失業也可以當作家啦！」