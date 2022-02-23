國民黨主席朱立倫日前稱國民黨應改名「內鬥黨」，現在想2024都是「黨內敗類」，國民黨立委傅崐萁認為，國民黨內鬥造成多次垮台，唯有團結是生存之道，並肯定朱立倫的承擔，「軍令狀必要完成，決心也不容質疑」。

傅崐萁今接受廣播專訪表示，國民黨內鬥造成多次垮台，民心逐漸遠離，唯有團結是生存之道，不需要再放話，每個人都是有頭有臉，要講就站出來。主持人黃暐瀚追問有人內鬥嗎？傅崐萁則冷回「還需要我多介紹嗎？」

針對近日進入選戰策略會報引發爭議，傅崐萁指出，今年選舉跟過去不一樣，近日發生宜蘭縣長官邸遭搜索事件，看到民進黨動用所有力量，結合府院黨全面攻擊在野黨，過去司法沒有這麼高的政治動作。

傅崐萁指出，年底選戰絕對不只是地方的事情，不要想成地方選舉，因為民進黨一定會從中央下指導棋，發動海陸空作戰計畫，不是說地方首長覺得自己做好就可以得到選民信賴，因為民進黨中央一定會動用所有國家機器可運用的資源來操作選戰，想打誰就攻擊誰，連輔選人也要攻擊的體無完膚。

他表示，選策會經過第一次會議，做全國性的廣泛討論，尚未進行各縣市的細部工作，今年國民黨的戰法不同， 選策會目前先理解基層各個團體的看法，資料匯集完後再來協調溝通，否則貿然提候選人是對地方一種傷害。

傅崐萁強調，選策會就是做輔選專責的單位，一定傾聽地方各種組織的聲音，把相關看法與人選告訴我們，絕對不會主動行銷任何人，要想地方把人選提出來做協商，大家凝聚共識，「過去的選戰策略我看不懂」，初選是萬不得已的手段。