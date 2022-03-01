俄羅斯向烏克蘭發起軍事行動，引發國際關注，國民黨立委傅崐萁今在立法院質詢時，要求行政院長蘇貞昌說明如何防衛台灣，質疑國防武器實力不足，怒轟政府不應再以話術欺騙國人「嘴砲保衛台灣」，引發兩方爭辯拍桌。

傅崐萁指出，現在俄羅斯和烏克蘭正在全面性交戰，全世界媒體都報導「下一個就是台灣」，就連川普也表達下一個可能發生戰區就是台灣，要求蘇揆說明當兩岸交戰的時候，清楚讓國人知道如何防衛台灣。

蘇貞昌表示，台灣從不求戰、也不畏戰，多少年來始終都是以備戰，希望能止戰，此次俄羅斯侵略烏克蘭，全世界都予與譴責，他不是說「我們沒有期望美國出兵」，而是說從來沒有把這個作為規劃，自己的國家自己救，對於相關盟國願意幫助台灣都非常感謝、肯定。

蘇貞昌強調，我們對於來犯敵人，無論是他怎麼樣來犯，就是怎麼樣禦敵、抗敵，國防部有完整縝密的規劃因應，周邊國家也一再譴責破壞區域和平的國家。

傅崐萁酸諷蘇貞昌以出一張嘴防禦台灣，只會「嘴砲」，蘇貞昌動怒指出，「我在回答問題，什麼叫出一張嘴」國防部長邱國正緩頰說，台灣防衛作戰不是兒戲，不是哪一個光說不練，國軍就是最好的典範，養軍千日用在一時。

最後蘇貞昌、傅崐萁互相拍桌，傅崐萁直言，自己今天是為了這片土片在質詢，不管台灣被誰打，2300萬人民都會團結保家衛國，而蘇貞昌完全不講如何防衛台灣，講不出來就惱羞成怒，「國家宰相竟然像你這樣」。