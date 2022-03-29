台灣近日本土疫情炸鍋，引起民眾關注，不少人大嘆，距離可出國旅遊的日子感覺更遠了。對此，前台大感染科醫師林氏璧說，如果社區裡有一定的本土疫情，反而離出國更近了，台灣清得越乾淨，能正常返國免隔離的日子才更遠。不少網友直呼，眞該討論與病毒共存了，台灣越溫室，就越難與世界接軌。

林氏璧日前在臉書分享，台灣3月27日暴增87例本土，創下去年6月7日（88例）以來的新高，分別是桃園市大潭電廠移工群聚52例、基隆員警群聚19例、台東卑南家庭群聚4例、樹林科技廠群聚2例、新北三重個案4例與高雄化工廠群聚2例。

本土疫情突然升溫，引起網友討論，「三級預備備」、「就只是多了80幾個人感冒而已」、「全世界也只有台灣會為了一天83例哇哇叫」、「好像已經無感了」、「大家心態要調整，不能這樣一輩子鎖國吧」、「怎麼突然確診變這麼多？」

其中有網友感嘆地說「早說出國今年別想了！」林氏璧則留言回應「不會呀！如果社區有一定的本土疫情，我們離出國反而更近。台灣清得越乾淨，我們離能正常出國返國免隔離反而更遠喔！」

對此，有不少網友認同，認為醫師說得對！如果要等全世界都清零才可以出國，那這輩子可能都不用出國了。「台灣越溫室，越難與世界接軌了」、「鎖國的確是不能鎖一輩子」、「疫苗打完以後，眞的該走共存路線了」。